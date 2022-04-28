8 различий между мужчинами и женщинами — без сексизма и заблуждений

Когда речь заходит о различии между мужчинами и женщинами, люди делятся на три лагеря. Первые — шовинисты, которые считают женщин аксессуаром и с упоением смотрят в прошлое, когда те не могли голосовать, строить карьеру и вообще иметь право голоса.