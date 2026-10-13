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Тульские новости

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Житель Тульской области пойдет под суд за хранение марихуаны

Житель Тульской области пойдет под суд за хранение марихуаны

Житель Куркинского района пойман с крупной партией марихуаны весом более 450 граммов.Житель Куркинского района пойман с крупной партией марихуаны весом более 450 граммов.

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