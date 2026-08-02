Юлия Мендель заявила, что стратегия Зеленского основана на манипуляциях общественным мнением. Президент России Владимир Путин указал на условия для завершения конфликта с Украиной, включая вывод войск и отказ от вступления в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии