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Царьград

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Мендель обвинила Зеленского в манипуляции обществом через обещания

Мендель обвинила Зеленского в манипуляции обществом через обещания

Юлия Мендель заявила, что стратегия Зеленского основана на манипуляциях общественным мнением. Президент России Владимир Путин указал на условия для завершения конфликта с Украиной, включая вывод войск и отказ от вступления в НАТО.

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