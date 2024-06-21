Певица Аслу порвала фото с мужем и готовит песню о разводе

Певица Алсу похоже не собирается комментировать свой развод но выразит чувства в новой песне. Артистка объявила о разводе с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака, и хотя причины расставания остаются загадкой для публики, певица не собирается комментировать слухи.