Нижегородская правда

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • esaul
    А на русском языке написать никак? "Платформенный занятый" - это что? Говорите по-русски, вас обязательно поймут. Рус...В России решают п...
  • nikon70456
    две стороны медали - как всегда.. нормально, если действительно бухой осёл не торцанёт никого, и другая ситуация - по...«Это не донос»: н...
  • Надежда Никитина
    Заканчивай хрень писать, диванный стратег. Скучно уже.Правда ли, что Ук...

«СУ 910» на 4 этапе М‑12 «Восток» продолжает вести работы в точном соответствии с графиком

«СУ 910» на 4 этапе М‑12 «Восток» продолжает вести работы в точном соответствии с графиком

«СУ 910» на 4 этапе М‑12 «Восток» продолжает вести работы в точном соответствии с графиком. На объекте выполняется укрепление откосов и выемки объемной георешеткой на пикете 2240, устройство дорожной одежды и монтаж прикромочных водоотводных лотков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх