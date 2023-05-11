«СУ 910» на 4 этапе М‑12 «Восток» продолжает вести работы в точном соответствии с графиком. На объекте выполняется укрепление откосов и выемки объемной георешеткой на пикете 2240, устройство дорожной одежды и монтаж прикромочных водоотводных лотков.