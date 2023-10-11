Обновляем пол в квартире по цене обоев

Если у вас в планах капитальный ремонт, но до него ещё нужно дожить, а жить в уюте, красоте и чистоте хочется уже сейчас, то возьмите на вооружение идею ниже! Здесь мастерица придумала, как облагородить пол без ламината — по цене обоев! Что понадобится: бумажные обои; клей ПВА универсальный; кисть; шпатель для обоев; акриловый паркетный лак.
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