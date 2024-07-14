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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» продал Окоронкво «Хатайспору» за 800 тысяч евро. Два года назад «быки» купили форварда за 400 тысяч

«Краснодар» продал Окоронкво «Хатайспору» за 800 тысяч евро. Два года назад «быки» купили форварда за 400 тысяч

Об этом сообщает Transfermarkt. Контракт 20-летнего нигерийского нападающего с «быками» был рассчитан до июня 2026 года.

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