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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Названы округа Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки

Названы округа Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки

Пушкинский стал первым в рейтинге округов Подмосковья по росту цен на жилье Тройку лидеров Московской области по темпам роста цен на первичное жилье за первый квартал 2025 года составили Пушкинский, Одинцовский и Наро-Фоминский округа Пушкинский городской округ возглавил рейтинг локаций Московской области по темпам роста цен на новостройки в первом квартале 2025 года.

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