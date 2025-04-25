Пушкинский стал первым в рейтинге округов Подмосковья по росту цен на жилье Тройку лидеров Московской области по темпам роста цен на первичное жилье за первый квартал 2025 года составили Пушкинский, Одинцовский и Наро-Фоминский округа Пушкинский городской округ возглавил рейтинг локаций Московской области по темпам роста цен на новостройки в первом квартале 2025 года.