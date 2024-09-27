АиФ Кухня

10 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Калатуха
    На фронт бы отвезли, воинов порадовать. Но - увы, параллельная Россия в действии...Кушать подано. В ...
  • Сергей О
    Для кого как определить ни флага ни формыМетатель Чуркин з...
  • Вячеслав Кудрявцев
    чехи совсем охренели!всякое дерьмо награждают незаработаными благами!хорошо живут за счет бюджета!Сын Кадырова пода...

Так устроен бизнес. Рост биржевых цен на кофе дойдет и до нас

Так устроен бизнес. Рост биржевых цен на кофе дойдет и до нас

Рост биржевых котировок на кофе до 2,7 доллара за фунт (0,45 кг) — за год они практически удвоились — подтолкнет вверх и розничные цены на популярный напиток, но прямого переноса подорожания не будет, сообщил aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх