Так устроен бизнес. Рост биржевых цен на кофе дойдет и до нас

Рост биржевых котировок на кофе до 2,7 доллара за фунт (0,45 кг) — за год они практически удвоились — подтолкнет вверх и розничные цены на популярный напиток, но прямого переноса подорожания не будет, сообщил aif.
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