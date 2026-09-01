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Психолог Дугенцова объяснила причины отказа детей делать уроки

Психолог Дугенцова объяснила причины отказа детей делать уроки

Родителям стоит сначала выяснить, почему ребенок не хочет делать домашние задания, а затем выбирать подход с учетом его возраста, рассказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова, передает RT .

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