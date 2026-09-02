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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эвандер Кэйн ответил на слова жены Марло, выложив переписку с Патриком: «Либо его «отвращение» исчезает, когда я полезен, либо твоя история не соответствует действительности»

Эвандер Кэйн отреагировал на переписку экс-форварда « Сан-Хосе » Кертиса Габриэля с женой бывшего игрока клуба Патрика Марло .

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