Командиры ВСУ пообещали отдать Белгород на растерзание заключенным

Вор-рецидивист и убийца Дмитрий Ромаев, получивший условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ и попавший в российский плен, заявил, что украинские командиры пообещали зекам позволить грабить и насиловать кого попало в Белгороде, если бы его удалось захватить.