Очередная школьная бойня в США устроена трансгендером: шесть убитых

Вооруженная двумя видами оружия «штурмового типа» и пистолетом бывшая ученица (или ученик, так как, по данным, полиции, это существо квалифицировало себя как трансгендера) убил троих детей и троих взрослых в христианской начальной школе в Нэшвилл.
Вооруженная двумя видами оружия «штурмового типа» и пистолетом бывшая ученица (или ученик, так как, по данным, полиции, это существо квалифицировало себя как трансгендера) убил троих детей и троих взрослых в христианской начальной школе в Нэшвилл.
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