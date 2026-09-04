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Ресурсы противника: реактивные «Герани» начали сбрасывать FPV-дроны на Киев

Ресурсы противника: реактивные «Герани» начали сбрасывать FPV-дроны на Киев

Накануне вечером зафиксировано повторное применение четырёх FPV-дронов с двух реактивных БПЛА типа «Герань-4», которые выполняют роль дронов-маток во время атаки на Киев и область.

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