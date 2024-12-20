Глава Минздрава российского региона встретился с задавшим вопрос Путину жителем

Глава Минздрава Саратовской области Владимир Дудаков встретился с жителем Виталием Майоровым, который обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линией с жалобой на выдачу льготных препаратов диабетикам.
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