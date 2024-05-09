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Парад Победы завершился пролетом в небе «Стрижей» и «Русских витязей»

Парад Победы завершился пролетом в небе «Стрижей» и «Русских витязей»

На Красной площади в Москве проходит Парад Победы. Видео с места публикует 5-tv.ru. В ходе торжественной части уже выступил президент России Владимир Путин со своей речью в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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