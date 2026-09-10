Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявлением о том, что самолет украинского лидера Владимира Зеленского якобы «чуть не был сбит» беспилотником при взлете из Молдавии, является информационной войной против России.
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