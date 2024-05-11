FT: Венгрия после визита Си Цзиньпина вошла в круг друзей КНР для борьбы с США

Китай назвал Венгрию важным стратегическим партерном в рядах Европейского Союза (ЕС). С недавних пор Будапешт вошел в «круг друзей» Пекина, благодаря чему венгерская сторона может рассчитывать на щедрую экономическую и политическую поддержку со стороны азиатской державы.