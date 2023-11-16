Рекордный сбор зерна не остановит роста цен на хлеб

145 миллионов тонн зерна рассчитывают собрать российские аграрии по итогам сельхозсезона 2023-2024. Об этом сообщил в минувший понедельник, 13 ноября, на пресс-конференции Российского зернового союза (РАС) его руководитель Аркадий Злочевский.
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