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Моряки стали использовать хеви-метал для отпугивания косаток

Моряки стали использовать хеви-метал для отпугивания косаток

Эта мера стала вынужденной после атак китов-убийц на морские суда. После череды атак косаток (или китов-убийц) на яхты и лодки в Гибралтарском проливе, моряки стали использовать песни в жанре хеви-метал для отпугивания этих морских млекопитающих.

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