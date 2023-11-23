Моряки стали использовать хеви-метал для отпугивания косаток

Эта мера стала вынужденной после атак китов-убийц на морские суда. После череды атак косаток (или китов-убийц) на яхты и лодки в Гибралтарском проливе, моряки стали использовать песни в жанре хеви-метал для отпугивания этих морских млекопитающих.
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