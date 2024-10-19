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Царьград

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Дуглас Сантос может получить российское гражданство по указу Путина в 2023

Дуглас Сантос может получить российское гражданство по указу Путина в 2023

Александр Медведев из «Зенита» прокомментировал слухи о смене гражданства Дугласом Сантосом. Журналист Иван Карпов сообщает, что бразилец может стать россиянином по указу Путина и перестать считаться легионером в РПЛ в 2023 году.

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