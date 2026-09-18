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Явка на выборах на 15:00 составила 13,8%

Явка на выборах на 15:00 составила 13,8%

Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала данные по явке на 15 часов. На выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва на 15:00 проголосовало 353 708 избирателей, это 13,82%.

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