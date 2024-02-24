Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

“На что они надеются?”: банда молодых мигрантов из Купчино повторяет судьбу “азербайджанской мафии” NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS Подростки-мигранты, которые, чувствуя себя безнаказанными, избивали людей в Купчино и снимали всё на камеру, повторяют судьбу “азербайджанской мафии”.

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