В Петербурге возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда о реставрации ограды особняка Брусницына

Компания, которая должна была приступить к работам, умышленно затягивала сроки За неисполнение решения суда по реставрации ограды особняка Брусницына на Кожевенной линии Васильевского острова перед судом предстанет генеральный директор иностранной компании, которая в течение длительного времени не предпринимала никаких усилий, чтобы исполнить обязательства.