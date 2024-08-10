В Петербурге возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда о реставрации ограды особняка Брусницына

Компания, которая должна была приступить к работам, умышленно затягивала сроки За неисполнение решения суда по реставрации ограды особняка Брусницына на Кожевенной линии Васильевского острова перед судом предстанет генеральный директор иностранной компании, которая в течение длительного времени не предпринимала никаких усилий, чтобы исполнить обязательства.
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