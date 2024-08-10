НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот отношение к своим у власти, Пришлых табунами принимают, орды целые, а своих 150 человек....Александр Дрозден...
  • Михаил Молчев
    Цены у нас при любом объеме урожая могут только вырасти!Россия бьет рекор...
  • А Кудасов
    Да пошёл он подальше со своим поздравлением. Где только таких он, их ставив министрами, находит?Дегтярев поздрави...

В Петербурге возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда о реставрации ограды особняка Брусницына

В Петербурге возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда о реставрации ограды особняка Брусницына

Компания, которая должна была приступить к работам, умышленно затягивала сроки За неисполнение решения суда по реставрации ограды особняка Брусницына на Кожевенной линии Васильевского острова перед судом предстанет генеральный директор иностранной компании, которая в течение длительного времени не предпринимала никаких усилий, чтобы исполнить обязательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх