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Крымская газета

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100-летний юбилей отмечает ветеран из Евпатории, готовивший аэродром в Саках к встрече делегаций Ялтинской конференции

100-летний юбилей отмечает ветеран из Евпатории, готовивший аэродром в Саках к встрече делегаций Ялтинской конференции

Свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Виктор Иванович Игольченко. Об этом сообщил глава администрации Евпатории Виталий Оганесян.

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