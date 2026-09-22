100-летний юбилей отмечает ветеран из Евпатории, готовивший аэродром в Саках к встрече делегаций Ялтинской конференции

Свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Виктор Иванович Игольченко. Об этом сообщил глава администрации Евпатории Виталий Оганесян.
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