Нет, коммунисты в меньшинстве

В комментариях пишут, что коммунистов в России много, и это проблема. Выношу в пост справедливые опасения подписчика:Вы часто пишете, что наш народ получил надёжную прививку от социализма c коммунизмом и повторения 1917 года нам можно не опасаться.
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