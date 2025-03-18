Путин на переговорах по миру будет настаивать на признании Крыма и четырех новых регионов частями России

Путин на переговорах по миру будет настаивать на признании Крыма и четырех новых регионов частями РоссииОб этом президент РФ заявил на закрытой встрече с бизнесменами, пишет журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников со ссылкой на источники.