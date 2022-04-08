Первый тренер об Акинфееве: «Лучший вратарь страны. Такого уровня нет ни у кого, Сафонову еще далеко-далеко»

Первый тренер Игоря Акинфеева высказался о будущем вратаря ЦСКА. 8 апреля Акинфееву исполнилось 36 лет.

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