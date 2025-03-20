Саратовский губернатор: регион подвергся самой массированной атаке БПЛА за все время

Несколько российских регионов минувшей ночью были атакованы беспилотниками. В Саратовской области были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1, а также в двух детских садах и школе.
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