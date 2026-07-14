НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

75 подписчиков

Болгария не будет участвовать в «коалиции желающих» по Украине

Болгария не будет участвовать в «коалиции желающих» по Украине

Болгария не войдет в «коалицию желающих» — такое решение озвучил премьер Румен Радев после личного обращения французского лидера, пояснив, что страна не намерена участвовать в наращивании военной помощи Киеву и настаивает на поиске мира через дипломатию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии