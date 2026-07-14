Болгария не будет участвовать в «коалиции желающих» по Украине

Болгария не войдет в «коалицию желающих» — такое решение озвучил премьер Румен Радев после личного обращения французского лидера, пояснив, что страна не намерена участвовать в наращивании военной помощи Киеву и настаивает на поиске мира через дипломатию.
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