«Испортить праздник не удалось»: адвокат Родригеза раскрыл правду о долгах шоумена

Сергей Жорин ответил на слухи о финансовых проблемах его клиента. PR НТВБывшая супруга Тимура Родригеза инициировала исполнительное производство, потребовав ограничить артисту выезд за границу из-за задолженности по алиментам в размере семи миллионов рублей.