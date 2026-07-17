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«Испортить праздник не удалось»: адвокат Родригеза раскрыл правду о долгах шоумена

«Испортить праздник не удалось»: адвокат Родригеза раскрыл правду о долгах шоумена

Сергей Жорин ответил на слухи о финансовых проблемах его клиента. PR НТВБывшая супруга Тимура Родригеза инициировала исполнительное производство, потребовав ограничить артисту выезд за границу из-за задолженности по алиментам в размере семи миллионов рублей.

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