Исследование подтвердило, что 30 дней трезвости делают жизнь качественней

Что будет, если отказаться от алкоголя на 30 дней? Участники эксперимента поделились личным опытом.Менее чем за месяц перерыва в употреблении спиртного можно получить множество преимуществ, которые проявят себя довольно скоро во всех сферах жизни и здоровья.