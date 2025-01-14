Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 815 подписчиков

Исследование подтвердило, что 30 дней трезвости делают жизнь качественней

Исследование подтвердило, что 30 дней трезвости делают жизнь качественней

Что будет, если отказаться от алкоголя на 30 дней? Участники эксперимента поделились личным опытом.Менее чем за месяц перерыва в употреблении спиртного можно получить множество преимуществ, которые проявят себя довольно скоро во всех сферах жизни и здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх