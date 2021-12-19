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Как выглядят золотые запасы разных стран, если их разложить рядом в одной комнате: видео

Как выглядят золотые запасы разных стран, если их разложить рядом в одной комнате: видео

Государства тысячами тонн хранят золотые слитки в банках и особых хранилищах по всему миру. Сопоставив данные из открытого доступа, энтузиасты смоделировали на видео, как будут выглядеть золотые запасы разных стран, если разложить их все рядом.

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