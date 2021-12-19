Как выглядят золотые запасы разных стран, если их разложить рядом в одной комнате: видео

Государства тысячами тонн хранят золотые слитки в банках и особых хранилищах по всему миру. Сопоставив данные из открытого доступа, энтузиасты смоделировали на видео, как будут выглядеть золотые запасы разных стран, если разложить их все рядом.
Государства тысячами тонн хранят золотые слитки в банках и особых хранилищах по всему миру. Сопоставив данные из открытого доступа, энтузиасты смоделировали на видео, как будут выглядеть золотые запасы разных стран, если разложить их все рядом.
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