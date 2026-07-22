German Motorists Flood Czech Border As Fuel-Price-Cap Ends Via Remix News, German motorists formed kilometer-long lines at Czech gas stations on Sunday as they rushed to take advantage of lower prices before the government’s fuel cap expired.
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