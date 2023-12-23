Грузия заработала на СВО больше всех и привела Брюссель в бешенство

Евросоюз вносит Тбилиси в черный список и хочет полюбоваться на разорванную тельняшку Майи Санду Михаил Зубов На фото: во время шествия в поддержку интеграции Грузии в ЕС в Тбилиси (Фото: Shakh Aivazov/AP/TASS) Материал комментируют: Константин Затулин Вопрос о присоединении Грузии к ЕС снят с повестки дня.