Грузия заработала на СВО больше всех и привела Брюссель в бешенство

Евросоюз вносит Тбилиси в черный список и хочет полюбоваться на разорванную тельняшку Майи Санду Михаил Зубов На фото: во время шествия в поддержку интеграции Грузии в ЕС в Тбилиси (Фото: Shakh Aivazov/AP/TASS) Материал комментируют: Константин Затулин Вопрос о присоединении Грузии к ЕС снят с повестки дня.
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