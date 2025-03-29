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Однорукий ветеран СВО схватился с двумя дерзкими этнобандитами. Прокуратура встала на их сторону

Однорукий ветеран СВО схватился с двумя дерзкими этнобандитами. Прокуратура встала на их сторону

В конце января Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил из-под стражи двух обвиняемых в нападении на однорукого ветерана – Рустама Лакашию и Иракли Мунчаву, назначив им "запрет определённых действий".

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Комментарии
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Иван Ураганов
Просто слов нет,одни эмоции,такого при СССР не было.
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11 час.
Владимир Карпов
Бардак он и есть бардак !!! И в ответе за это наша власть !!!
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10 час.
Константин Анатольев
Каков поп таков и приход
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1 час.
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