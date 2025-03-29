Однорукий ветеран СВО схватился с двумя дерзкими этнобандитами. Прокуратура встала на их сторону

В конце января Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил из-под стражи двух обвиняемых в нападении на однорукого ветерана – Рустама Лакашию и Иракли Мунчаву, назначив им "запрет определённых действий".
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