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Вечеринка Brand Awards: на пороге совершеннолетия и яркое выступление Аллы Рид

Вечеринка Brand Awards: на пороге совершеннолетия и яркое выступление Аллы Рид

22 сентября ресторан «Подмосковные Вечера» стал эпицентром светской жизни: здесь прошла 17 я церемония Brand Awards 2026 - премия уверенно движется к совершеннолетию, год от года закрепляя статус главной площадки признания лидеров индустрий.

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