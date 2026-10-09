Вечеринка Brand Awards: на пороге совершеннолетия и яркое выступление Аллы Рид

22 сентября ресторан «Подмосковные Вечера» стал эпицентром светской жизни: здесь прошла 17 я церемония Brand Awards 2026 - премия уверенно движется к совершеннолетию, год от года закрепляя статус главной площадки признания лидеров индустрий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Татьяна Велес при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым