Можно ли в России безопасно пошутить? Угрозы, порча, суд

Губернатор Карелии рассказал о сотнях жалоб на шутку актрисы про карельский языкАктриса Лера ЛомакинаЛера Ломакина/VK Губернатор Карелии Артур Парфенчиков заявил, что попросит Следственный комитет проверить участницу стендап-шоу по уголовной статье за шутку про карельский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии