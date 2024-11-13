Можно ли в России безопасно пошутить? Угрозы, порча, суд

Губернатор Карелии рассказал о сотнях жалоб на шутку актрисы про карельский языкАктриса Лера ЛомакинаЛера Ломакина/VK Губернатор Карелии Артур Парфенчиков заявил, что попросит Следственный комитет проверить участницу стендап-шоу по уголовной статье за шутку про карельский.