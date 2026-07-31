Технику НАТО разорвало на части: в Днепре уничтожили оружие для атаки РФ

Российские войска атаковали в Днепропетровской области предприятия, занятые выпуском и модернизацией беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также критическую промышленную инфраструктуру, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.
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