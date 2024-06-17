МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

Владимир Уфимцев Спасибо, хорошо напомнили! Надо крупными буквами в каждом городе России, на свободных от муралов и граффити стенах это написать... метровыми буквами! Чтобы их везли в дорогущих авто на работу, народу якобы служить, они читали бы все это и ссались от страха!...

ВУ Владимир Уфимцев Что за "нежный" народец такой, эти евреи? Или, хитро "выделанные"? Ах да, они умнее всех нас... а мы - дерьмо, куча навоза против них? Поневоле станешь антисемитом после этого...