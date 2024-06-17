16 июня израильский министр иностранных дел Исраэль Кац назвал реплику белорусского президента о евреях, замешанных в коррупции в республике, "неприемлемой и возмутительной".
МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме
Комментарии
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Владимир Уфимцев
Спасибо, хорошо напомнили! Надо крупными буквами в каждом городе России, на свободных от муралов и граффити стенах это написать... метровыми буквами! Чтобы их везли в дорогущих авто на работу, народу якобы служить, они читали бы все это и ссались от страха!...
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15 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Что за "нежный" народец такой, эти евреи? Или, хитро "выделанные"? Ах да, они умнее всех нас... а мы - дерьмо, куча навоза против них? Поневоле станешь антисемитом после этого...
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15 час.
И
Искандер
"В каждой нации есть и честные люди и воры и подонки". А вот то, что среди воров и подонков больше всего евреев - проблема конкретно еврейской "нации".
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15 час.
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