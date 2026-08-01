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Daily Storm

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Федоров пообещал не бороться с Зеленским за власть до конца СВО

Федоров пообещал не бороться с Зеленским за власть до конца СВО

Также он заявил, что не вернется в правительствоБывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не намерен вступать в политическое противостояние с президентом Владимиром Зеленским, пока продолжаются боевые действия.

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