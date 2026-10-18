🧍Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем отца Уважаемые жители Волгоградской области! От всей души поздравляю вас с Днем отца! Традиционно именно отец становится для ребенка первым примером мужества и ответственности, надежной опорой.
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