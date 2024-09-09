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5 лет, как один день!

5 лет, как один день!

Клуб предпринимателей Кузбасса отметил свой первый юбилей! В такой важный для клуба день состоялся торжественный прием в Театре для детей и молодежи – более 150 человек собрались вместе, чтобы отметить это событие!Клуб предпринимателей Кузбасса отметил свой первый юбилей! В такой важный для клуба день состоялся торжественный прием в Театре для детей и молодежи - более 150 человек собрались вместе, чтобы отметить это событие! Развлекательная программа, розыгрыш подарков и фуршет от участников клуба, благодарственные письма и много-много теплых слов и пожеланий - все это было в этот вечер! И, конечно, артисты театра подарили гостям спектакль «Папы» - очень трогательный и заставляющий задуматься каждого присутствующего.

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