Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по зданию школы-интерната в Судже Курской области, где находились мирные жители.