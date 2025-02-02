Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по зданию школы-интерната в Судже Курской области, где находились мирные жители.
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