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Суд заключил под стражу мужчину, который избил и ограбил ребенка в Приморье

Суд заключил под стражу мужчину, который избил и ограбил ребенка в Приморье

В Приморском крае решением суда заключен под стражу мужчина, который ранее избил и ограбил ребенка. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей лишение свободы сроком до семи лет, сообщает PRIMPRESS.

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