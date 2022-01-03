В США допустили утверждение новых санкций против «Северного потока – 2»

Республиканцы в сенате США уверены, что в январе подавляющее большинство членов этой палаты проголосует за утверждение предложенного их однопартийцем Тедом Крузом (штат Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Республиканцы в сенате США уверены, что в январе подавляющее большинство членов этой палаты проголосует за утверждение предложенного их однопартийцем Тедом Крузом (штат Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2».
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