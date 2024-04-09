AP: Решение Трампа по абортам разозлило часть его ядерного электората

Решение бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об отказе от запрета на аборты во всей стране вызвало злость у части христианских консерваторов, которые относятся к его ядерному электорату.
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