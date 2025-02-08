Будучи достаточно частым гостем на Майорке, хочу предложить вам мой любимый рецепт испанского салата, вдохновением для которого явился итальянский соус "Tonnato".
Салат Тоннато
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Будучи достаточно частым гостем на Майорке, хочу предложить вам мой любимый рецепт испанского салата, вдохновением для которого явился итальянский соус "Tonnato".
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