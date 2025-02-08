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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат Тоннато

Салат Тоннато

Будучи достаточно частым гостем на Майорке, хочу предложить вам мой любимый рецепт испанского салата, вдохновением для которого явился итальянский соус "Tonnato".

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