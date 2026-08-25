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Царьград

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Когда завершится СВО: От генерала Соболева прозвучала крайняя дата

Когда завершится СВО: От генерала Соболева прозвучала крайняя дата

Генерал Соболев озвучил крайнюю дату завершения СВО. Эта дата не взята с потолка, а имеет вполне логичное обоснование.

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Комментарии
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Олег Орлов
Вопрос первый.   А всё ли, что летит в Россию украинское? Украинские ракеты и беспилотники? Вопрос второй. Конкретизация и статус воюющих сторон, чте оружие бьет по России.   Не значит ли это что например ракеты запущенные с Антарктиды, означают что Антарктида напала на тех куда они летят...Расплывчатость в формулировках не подменяет реальное оружие, его доставку и использование.
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