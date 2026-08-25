Когда завершится СВО: От генерала Соболева прозвучала крайняя дата

Олег Орлов

Вопрос первый. А всё ли, что летит в Россию украинское? Украинские ракеты и беспилотники? Вопрос второй. Конкретизация и статус воюющих сторон, чте оружие бьет по России. Не значит ли это что например ракеты запущенные с Антарктиды, означают что Антарктида напала на тех куда они летят...Расплывчатость в формулировках не подменяет реальное оружие, его доставку и использование.