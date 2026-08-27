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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Валов: «В России соревнования были в некотором роде куцыми, неполноценными. На внутренних стартах невозможно показывать себя на максимально большую аудиторию»

Российский фигурист Артем Валов , выступающий в танцах на льду с Марией Фефеловой, рассказал, в чем недостаток внутренних соревнований.

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